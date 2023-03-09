زكي نسيبة يكرّم فريق الاعتماد المؤسسي لجامعة الإمارات

المصدر: (العين - البيان)

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء الفريق القائم على الاعتماد المؤسسي في الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية بمناسبة إعادة لجنة الكليات والجامعات غرب الولايات المتحدة «واسك» (WASC) تأكيد اعتمادها المؤسسي لجامعة الإمارات لمدة 10 سنوات.

وقال الرئيس الأعلى للجامعة، في كلمة بهذه المناسبة: «أود أن أعبّر باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة المستقبل، عن شعورنا بالفخر والاعتزاز بجهودكم الكبيرة والمتواصلة لتحقيق الرؤية الحكيمة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون الجامعة مركزاً للإشعاع الحضاري والفكري على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وقاطرة للتنمية البشرية المستدامة القائمة على أرقى المعايير العالمية المتعارف عليها».

وتقدّم معالي زكي نسيبة بالشكر والتقدير إلى أعضاء فريق العمل الخاص بالاعتماد المؤسسي في الجامعة على جهودهم المتميزة التي أسهمت في إعادة هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة تأكيد اعتمادها المؤسسي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات أخرى، وكذلك إشادتها الكبيرة بالقيادات الإدارية والأكاديمية للجامعة وتطلعها للمستقبل، والتي قامت بإجراء المزيد من التطوير في الجامعة.

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