سلطان بن أحمد يشهد تخريج الدفعة 2 لـ«قادة المستقبل» بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المشاركين في مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين، وذلك في المنتدى الطلابي بجامعة الشارقة.

استهل الحفل بكلمة للدكتور ماهر عمر، مدير معهد القيادة في التعليم العالي، المشرف على المبادرة، تناول فيها أهداف البرنامج، الذي يأتي في إطار استراتيجية جامعة الشارقة لتخريج قادة المستقبل الإماراتيين، ضمن حزمة من الأنشطة والدورات المتخصصة لمدة 6 أشهر لتطوير المهارات، وإعداد المشاركين للأدوار القيادية في المستقبل في مختلف المجالات العملية والعلمية.

وأشار الدكتور ماهر عمر إلى أن البرنامج يشمل أنشطة متعددة معدة وفق خطط منهجية تسعى إلى تعزيز وتشجيع الطلبة المشاركين على التفكير النقدي والتحليل الاجتماعي، والاتصال والتواصل، والخطط الاستراتيجية، وتطوير المجتمع، والمهارات القيادية، وإدارة الوقت، وخطط التطوير المهني، إلى جانب الجلسات.

وقدمت كل من: مريم الدرعي ومهرة السلامي، وهما من خريجات الدفعة الأولى من البرنامج، عرضاً تناولتا فيه تجربتهما العملية ومدى استفادتهما من البرنامج في حياتهما، والمساهمة الكبيرة لبرنامج قادة المستقبل في تطوير مهارات الخريجين القيادية.

وقدم الطلبة من الخريجين عروضاً لمشروعاتهم المقترحة للمساهمة في نمو المجتمع في الدولة، حيث تناولت المجموعة الأولى المكونة من: ميرة عمر البرغوثي، وبدور حسن آل علي، وحصة سيف المحرزي، مشروعها تحت عنوان «القيادة من أجل حياة مستدامة».

وقدمت المجموعة الثانية التي تكونت من: موزة سيف السويدي، وشيخة أحمد الزعابي، وخولة عبدالقادر، وآمنة حسن آل علي، وحصة سعيد المزروعي، وسعيد راشد الكتبي، مشروعها الذي جاء تحت عنوان «تعزيز الإبداع باستخدام مفهوم محاكاة الطبيعة»، فيما اختتمت العرض المجموعة الثالثة، التي تكونت من: آمنة عمر المنصوري، وشما خالد، ومريم راشد، وفاطمة عبدالعزيز، حيث كان مشروعها حول التصميم الملائم لبيئة العمل لتعزيز السلامة المهنية.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في نهاية الحفل، بتكريم الطلبة الخريجين.

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