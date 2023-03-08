«تعليم» تكشف قائمة مدارس الأجيال للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن قائمة المدارس الحكومية الجديدة التي ستطبق نموذج «مدارس الأجيال» العام الدراسي المقبل 2023 2024-، التي تضم 8 مدارس، بواقع مدرستين في عجمان، واثنتين في دبي، ومدرسة في الفجيرة وأخرى في رأس الخيمة، ومدرستين في الشارقة والشرقية.

وشمل المشروع ثلاث مراحل تشغيلية لنموذج مدارس الأجيال على مدى 3 سنوات، وتم تدشين 10 مدارس حكومية خلال العام الدراسي الجاري تضم 5.902 طالب وطالبة موزعين على مختلف مناطق الدولة، والمرحلة الثانية تضم 8 مدارس حكومية جديدة خلال العام الدراسي المقبل، و10 مدارس حكومية سيتم إضافتها لقائمة مدارس الأجيال خلال العام الدراسي 2024 2025- ليصبح إجمالي المدارس 28 مدرسة.

وتضم قائمة المدارس الجديدة مدرسة ابن تيمية ومدرسة عمر بن عبد العزيز في عجمان، وفي إمارة دبي مدرسة محمد بن راشد مدرسة الحديبة، ومدرسة الخران في رأس الخيمة، ومدرسة لبنى بنت حباب في الفجيرة، ومدرسة وادي الحلو في الشارقة الشرقية، ومدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي في الشارقة، وجميعهم حلقة أولى.

تسجيل

وفتحت المؤسسة باب التسجيل في مدارس الأجيال للعام الدراسي المقبل 2023 2024- في الفترة ما بين 1 حتى 24 مارس الجاري، ويستهدف التسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات، وستكون الأولوية بالتسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين بالانتقال إليها، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وبينت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023 2024- من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وكذلك الاطلاع على كل شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae.

نموذج

وتعد «مدارس الأجيال» نموذجاً تعليمياً نوعياً آخر يضاف لجهود الدولة في رفع شأن التعليم، وتوفر تلك المدارس مناهج وطنية ودولية، وتركز في الوقت ذاته على اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتتكفل الحكومة بتعليم الطلبة الذي يبلغ عددهم في المرحلة الأولى 14 ألف طالب وطالبة التي تنفذ خلال ثلاث سنوات، بحسب ما أعلنته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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