سارة الأميري: 8 مدارس جديدة ضمن مدارس الأجيال للعام المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة انضمام 8 مدارس جديدة لمدارس الأجيال للعام الدراسي المقبل.

وقالت معاليها في تدوينة عبر حسابها في «تويتر»: بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للخطة التشغيلية لنموذج مدارس الأجيال والتي تشمل 28 مدرسة، نعلن اليوم عن انضمام 8 مدارس جديدة للعام الدراسي المقبل ليصبح عددها الإجمالي 18 مدرسة. سيتم إضافة 10 مدارس جديدة في العام الدراسي 2024-2025 لتكتمل بذلك دورة الخطة التشغيلية.

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