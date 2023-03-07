5 إجراءات للطلبة أصحاب الهمم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 5 إجراءات خاصة بامتحانات الطلبة أصحاب الهمم للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، كما حرصت المؤسسة على مواءمة الورقة الامتحانية من نظام سويفت أسيس، التي تختص بتكبير حجم الورقة، وتعطيل مدة السؤال، وإضافة الوقت في حال كان هناك حاجة.

وتمثلت الإجراءات في تنفيذ اختبارات الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، حسب السياسة المعتمدة للمواد حضورياً واقعياً في المدرسة، فيما تطبق امتحانات أصحاب الهمم في الصفين الثالث والرابع ورقياً من خلال الحضور الواقعي.

ومن الإجراءات أن الطلبة من فئات أصحاب الهمم، الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة أو تكييف» يخضعون للامتحان المركزي المعد نفسه لبقية الطلبة مع تطبيق كل المواءمات المعتمدة من قبل المؤسسة والخاص بامتحانات هذه الفئة، ويتم تقييم الطلبة أصحاب الهمم، الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل المنهج» إلكترونياً، من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة؛ بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية «فقط للصفوف من الثالث وحتى الحادي عشر».

وأفادت المؤسسة في دليل استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأن طلبة الصف الثاني عشر من أصحاب الهمم يتقدمون للامتحان المركزي، الذي يطبق على بقية الطلبة، مع توفير الاحتياجات الواردة لكل في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل.

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