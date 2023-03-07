17 جامعة وطنية وعالمية تستعرض مهارات طلابها في «الإمارات للروبوتات»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن الفائزين بالنسخة الأولى من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي شهدت مشاركة 52 فريقاً من 17 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات، تأهل منها للمرحلة النهائية 21 فريقاً من 12 جامعة للمنافسة على تحديين رئيسيين يركزان على قدرة الروبوتات على المناورة والنقل.

واستعرضت الفرق الجامعية المشاركة بهذه المسابقة قدرات الروبوتات الذكية التي طورتها على إنجاز العديد من المهام المطلوبة.

وفاز فريق «جامعة ميدلسيكس دبي» بالمركز الأول في تحدي النقل الذي شهد مشاركة 7 فرق، فيما نال فريق «جامعة روتشستر للتكنولوجيا» المرتبة الثانية، وحل فريق «جامعة هيريوت وات دبي» في المركز الثالث.

أما في تحدي المناورة الذي شارك به 14 فريقاً، فقد حصل فريق جامعة «جامعة مانيبال دبي» على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب فريق جامعة «جامعة ستيرلينغ رأس الخيمة»، فيما جاء فريق معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) في المركز الثالث.

وجرى تكريم الفائزين في نهاية المسابقة التي استضافتها جامعة روتشستر للتكنولوجيا بحضور ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وعدد من رؤساء ومديري الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة.

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: «تجسد شراكتنا مع مختبرات دبي للمستقبل وجامعة خليفة لتنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات في حرمنا الجامعي حرصنا على رعاية وتمكين المواهب الشابة، وتجسد هذه المسابقة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والأكاديمي وكافة الجهات المعنية لصقل مهارات الشباب».

إبداع

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «استعرض الطلاب الذين شاركوا في «مسابقة الإمارات للروبوتات» مهاراتهم في تطوير الأنظمة الآلية المستقلة والروبوتات القادرة على أداء المهام الصعبة، واستمتعنا بروح المنافسة والإبداع والتعاون والابتكار لدى المشاركين».

وأكد خليفة القامة، مدير «مختبرات دبي للمستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تمكين المهارات الشابة والواعدة وإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتها في تطوير وتوظيف تطبيقات الروبوتات يشكل ركيزة محورية في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات في مجال الاستعداد للتحولات التكنولوجية العالمية وتنمية مختلف القطاعات البحثية والعلمية والاقتصادية. وبما يسهم بترسيخ ريادتها كمركز عالمي لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

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