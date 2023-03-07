290000 طالب يستخدمون منصات «ألف للتعليم» في الدولة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت عائشة اليماحي مستشارة مجلس إدارة شركة «ألف للتعليم» المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، عن أن أكثر من 290 ألف طالب وطالبة يستخدمون منصات «ألف للتعليم» من إمارات الدولة في التعليم الحكومي والخاص، بواقع 160 ألف طالب في المدارس الحكومية و130 ألفاً في الخاصة، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 25 ألف معلم ومعلمة للمنصات.

وأوضحت اليماحي أن 720 ألف طالب وطالبة يستخدمون منصات «ألف للتعليم» على مستوى العالم وتحديداً في 4 دول وهي: الإمارات، إندونيسيا، المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، ويستفيد منها أكثر من 290 ألف طالب في دولة الإمارات من التعليم الحكومي والخاص، وتعتزم «ألف» التوسع في 6 دول جديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة منهم جمهورية مصر العربية.

ولفتت إلى أن منصة «ألف للتعليم» تمثل مدرسة المستقبل بخواص «الذكاء الاصطناعي»، إذ استشرفت «ألف» المستقبل واستطاعت أن توفر تجارب تعليمية بخواص الذكاء الاصطناعي مصممة لتلبي احتياجات جميع الطلاب ليتمكنوا من التعلم حسب مؤهلاتهم في أي وقت وأي مكان، وتقدم المنصة تغذية راجعة للمعلمين حول تحصيل الطلاب الأكاديمي، مما يتيح للمعلم توظيف البيانات في تطوير مستوى الطلبة في مواد أو مواضيع معينة ومساعدتهم كلٌ حسب احتياجه، فضلاً عن تطويرها بشكل دائم وتوفيرها أساليب مبتكرة تفاعلية لفهم الدروس الصعبة وذلك عن طريق تجزئة المحتوى إلى جانب استخدام تقنيات تعلم فعالة مثل الألعاب والأنشطة التعليمية الترفيهية، بهدف مساعدة المتعلم على اكتساب المهارات وإتقان الدروس بشكل تدريجي.

وتابعت: «تضم منصة ألف نظام مراقبة مدرسية متطوراً يعتبر واحداً من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث تعمل المنصة على تتبع التقدم الحاصل على مستوى المنطقة، المدرسة، الصف، الموضوع، الفصل وصولاً إلى المستوى الفردي للطالب».

خطط

وتقدم المنصة خططاً تعليمية متوافقة مع المناهج الدراسية ووسائل عرض تعليمية مناسبة للبيئة الصفية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في توفير وقت وجهد المعلم المبذول في الإعداد والتخطيط للدروس اليومية، بتكنولوجيا تقدم بيانات فورية تسمح بتقديم الدعم للمتعلم بشكل لحظي ومتواصل.

وطورت «ألف للتعليم» أحدث النظم الإدارية المبتكرة لتتبع ومراقبة الأداء المدرسي وتقديم التعليقات والملاحظات من خلال توفير نظام المعلومات الفورية والدقيقة، يستطيع الإداريون تحديد المدارس التي تحتاج إلى دعم إضافي. هذه البيانات تمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدرسة.

وذكرت أن «ألف للتعليم» منصة رقمية تعليمية تقدم مواد تعليمية متوافقة مع المنهج الدراسي ووسائل عرض تعليمية تفاعلية مناسبة للبيئة الصفية. يستخدم المعلمون لوحة المعلومات الخاصة بالمعلم للاطلاع مباشرة على احتياجات الطلاب وتخصيص طريقة تعاملهم مع كل طالب، يتم إخطار أولياء الأمور بالتقدم الذي يحققه الأبناء من خلال تطبيق ألف لأولياء الأمور، والذي يسمح لهم بالمشاركة في رحلة تعلم أطفالهم.

إضافة إلى ذلك، توفر «ألف للتعليم» نظام المعلومات الفورية والدقيقة وشاملة تمكّن المعلمين من الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدرسة، بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يُعد أساساً رئيسياً في النهج التعليمي المتطور وبفضل أحدث التقنيات في التعليم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز