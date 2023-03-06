8 مدارس تنضم لنموذج الأجيال العام الدراسي المقبل

المصدر: البيان

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أعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم "الاثنين" عن انضمام 8 مدارس جديدة للعام الدراسي المقبل ليصبح عددها الإجمالي 18 مدرسة،مشيرة إلى أنه سيتم إضافة 10 مدارس جديدة في العام الدراسي 2024-2025 لتكتمل بذلك دورة الخطة التشغيلية،جاء ذلك بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للخطة التشغيلية لنموذج مدارس الأجيال والتي تشمل 28 مدرسة.

وأضافت معاليها على حسابها في "تويتر": "ماضون في تنويع مسارات التعليم والتعلم في منظومتنا التعليمية الوطنية لتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال الحيوي، وبما يضمن توفير خيارات تعليمية متقدمة لطلبتنا أساسها الجودة أولاً وأخيراً."

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