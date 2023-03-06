إدخال الميتافيرس في «أمريكية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أدخلت الجامعة الأمريكية في دبي الميتافيرس جنباً إلى جنب مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بالشراكة مع شركة سوبر موديل من خلال (بلوك لاب)، وذلك كأول جامعة على مستوى العالم.

وتتماشى هذه الخطوة التي أتى بها مركز ريادة الأعمال والابتكار (AEIC) التابع للجامعة مع استراتيجية ميتافيرس لحكومة دبي، وتضع الجامعة الأمريكية في دبي كمبتكر في هذا المجال.

وقال الدكتور ديفيد إيه شميد، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: «هذه تقنيات تحويلية لا مفر منها لأجيالنا القادمة، ونحن نعمل باستمرار على دمج وتطوير برامجنا التعليمية لتشمل مثل هذه التطورات».

بدورها، قالت الدكتورة صابرينا جوزيف، نائب رئيس الجامعة ورئيس الهيئة الأكاديمية: «ستفتح هذه التطورات طرقاً جديدة للتعلم».

وخلال حفل الافتتاح في مركز ريادة الأعمال والابتكار، أعلنت الجامعة عن إطلاق مبادرة (بلوك لاب ميتافيرس) والتي ستسهل على الطلاب والشركات الناشئة استخدام الخدمات المرتبطة بـبلوك تشين والميتافيرس. ويمثل ذلك علامة فارقة في الجامعة ومركز الريادة للبقاء في الطليعة وتزويد طلابهم والشركات الناشئة بفرص مبتكرة لإعدادهم للمستقبل.

وقد سلط المتحدثون الضوء على أهمية عروض الخدمات وفرص التدريب التي ستفتحها (بلوك لاب ميتافيرس)، مثل نشر الألعاب واستضافة الأحداث والسوق الإبداعي.

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