مشاركة ناجحة لجامعة دبي في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت جامعة دبي مشاركة ناجحة في فعاليات النسخة العاشرة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بمركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف، والذي شهد مجموعة فعاليات مصاحبة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات والمؤسسات الرائدة.

وشكل المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية منصة وفرت للطلبة، وخاصة في المرحلة الثانوية، الفرصة لتحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال وجود ممثلي الجامعات المحلية والدولية، لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية، والإجابة عن جميع استفساراتهم، لتمكينهم من تحديد مسارهم الدراسي ما بعد التخرج من المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية تنظيم معارض التعليم، لما تتمتع به الإمارات من بنية علمية وأكاديمية قوية في ظل تواجد مجموعة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي المرموقة، ما يتيح فرصاً واسعة أمام الطلبة لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في اختيار الجامعات والتخصصات الأكاديمية، التي تتوافق وإمكاناتهم وطموحاتهم وإدراكهم أهمية البرامج التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل والوظائف في المستقبل.

مشاركة

ولفت إلى أن جامعة دبي مهتمة بالتواجد والمشاركة في هذه المعارض باعتبارها جامعة وطنية رائدة، ساهمت منذ تأسيسها عام 1997 في تعليم طلبة من جميع أنحاء العالم التزاما بشعارها الذي رفعته «جذور محلية، وتطلعات عالمية»، مشيراً إلى أن الجامعة عززت بهذه الرؤية وهذا الشعار علاقاتها بالشركات الخاصة والهيئات والمؤسسات الحكومية وطورت اتفاقياتها الدولية مع العديد من المراكز الأكاديمية والجامعات العالمية.

وشهد جناح جامعة دبي إقبالاً كبيراً من طلبة المدارس والجامعات والزوار وشهد تقديم عروض تعريفية من إدارة القبول والتسجيل، بهدف إرشاد الطلبة وتعريفهم ببرامج كليات الجامعة ونظام الدراسة والبنية الأكاديمية والتكنولوجية المتطورة والمتكاملة التي تلبي متطلبات مختلف جوانب الحياة الأكاديمية والتعريف بمتطلبات القبول في مراحل البكالوريوس في الهندسة وتقنية المعلومات وفي إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال وفي علوم البيانات وفي القانون، والدكتوراه في إدارة الأعمال إضافة للتعريف بالمنح الدراسية الجزئية والكاملة التي توفرها الجامعة.

كما تم تعريف الطلبة بالبرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير التي تطرحها الجامعة من العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر المقبل، والتي تشمل استحداث 3 درجات في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون العام وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، و3 درجات جديدة في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري».

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