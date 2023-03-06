برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وكذلك المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأًجنبية في الدولة، للأعوام الدراسية (2023/2024، 2024/2025، 2025/2026).

جاء ذلك بهدف وضع إطار زمني يحدد وينظم أيام التمدرس والإجازات الرسمية مع ضمان هامش مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.

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