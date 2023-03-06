إنشاء 4 مراكز للبحث العلمي في جامعة الوصل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشف الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، عن موعد انعقاد الندوة العلمية الدولية الحادية عشرة تحت عنوان: «إنسانية الإنسان في السنة النبوية.. قيم كونية وضوابط شرعية» في 8 و9 مارس الجاري.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن الندوة تعقد بصفة دورية كل عامين، حيث تم عقد 10 دورات سابقة، تناولت قضايا تهم المجتمع الإماراتي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت في عام 2021 مركزاً لبحوث السنة النبوية، ليكون من أهدافه عقد مؤتمرات دورية لمناقشة القضايا المستجدة في المجتمع. وأكد أن هناك إقبالاً لافتاً من الباحثين من مختلف دول العالم للمشاركة في الندوة، حيث تلقت اللجنة العلمية بمركز بحوث السنة النبوية، التابع لنيابة البحث العلمي بالجامعة، 80 بحثاً، تم اختيار 39 منها عرضت على لجنة من المحكمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، ليتم الاختيار النهائي لـ 19 بحثاً، بمشاركة 8 باحثات، ثلاث منهن مواطنات.

4 مراكز بحثية

وأفاد بأنه في إطار سعي الجامعة نحو تطوير البحث العلمي، وتوجيهه لدعم القضايا التي تهم المجتمع الإماراتي، أنشأت الجامعة 4 مراكز بحثية، منها مركز بحوث علوم السنة النبوية، ومركز الذكاء الاصطناعي لخدمة العلوم الإنسانية، ومركز اللسانيات والسرديات، ومركز التعليم المستمر، وتسعى جميعها إلى تأصيل العلوم الإنسانية.

وأوضح أن مركز التعلم المستمر، يسعى إلى خدمة المجتمع، وتلبية احتياجات أفراده من دورات التدريب في المجالات الإدارية والعلمية والقانونية، إضافة إلى تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والفقهية، ما يسهم في تنمية وتطوير المجتمع الإماراتي.

شراكات أكاديمية

وأشار مدير جامعة الوصل، إلى أن الجامعة تسعى إلى عقد شراكات واتفاقات مع جامعات أخرى داخل وخارج الدولة، حيث وقعت اتفاقيات تعاون مع جامعات الأزهر وعين شمس في مصر، والزيتونة والمنستير بتونس، ومحمد الخامس بالمغرب، والجزائر، وكلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا، لأغراض تبادل الخبرات الأكاديمية، ونقل المعرفة، بما يخدم البحث العلمي في الجامعة، بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والمجلات العلمية المحكمة، وإعداد الباحثين.

69 ألف كتاب

وأوضح أن الجامعة تضم مكتبة تحوي أكثر من 69 ألف كتاب، وبها الكثير من المراجع والمصادر والدوريات والرسائل الجامعية، إضافة إلى مكتبة للدراسات العليا، ومكتبة رقمية، ومرتبطة إلكترونياً مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، كما تبنت الجامعة مشروع المكتبة الإلكترونية خدمة لطلبة العلم، المقرر أن تضم 15 ألف عنوان لمراجع ومصادر ورسائل علمية وبحوث محكمة، متاحة على الشبكة العنكبوتية، كما أهدت المكتبة 14856 نسخة من كتبها للراغبين في اقتنائها.

وأوضح أن الجامعة تبنت مشروع طباعة الرسائل العلمية المتميزة، خدمة للعلم ودعماً للطلبة على نشر رسائل الماجستير والدكتوراه، وبلغ عدد الرسائل المنشورة إلكترونياً وورقياً 142 رسالة، 67 رسالة منها تعنى بقضايا واهتمامات المجتمع المحلي.

3 مجلات علمية

وقال إن الجامعة تصدر ثلاث مجلات علمية محكمة ومتخصصة، تهدف في مجملها إلى نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات علمية متنوعة للباحثين من مختلف دول العالم العربي، بهدف تعزيز وتطور حركة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها. وأضاف أن الجامعة تنظم بصفة دورية عدداً من المؤتمرات والندوات العلمية، منها ما يستهدف طلبة الدراسات العليا، مثل المؤتمر الدولي الأول والثاني للدراسات العليا والبحث العلمي، ويهدف إلى رفع مستوى طلاب الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها، بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف دول العالم، إضافة إلى عقد المؤتمرات المتخصصة، والتي تعنى بقضايا علمية وبحثية تهم دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مثل المؤتمر الدولي الأول للغة العربية، والمؤتمر الدولي للسرديات، بعنوان «الرواية الخليجية آفاق ورؤى نقدية جديدة».

كما نظمت جامعة الوصل، بالتعاون مع الجامعة القاسمية بالشارقة، المؤتمر الدولي الأول بعنوان «الواقع المعاصر وأثره في العلوم الشرعية»، والمؤتمر الدولي الثاني للغة العربية بكلية الآداب، بعنوان «اللغة العربية وتكنولوجيا التحول الرقمي، المنجز والواقع والمأمول» العام الماضي.

الإبداع والابتكار

وأكد حرص الجامعة على تشجيع الطلبة على الابتكار، وتنمية مهاراتهم، ودعمهم على ريادة الأعمال والإبداع، وتوجيهها بما يسهم في تقديم ابتكارات متميزة، تخدم الجوانب البيئة والصحية والتكنولوجية، وغيرها من المجالات، خدمة للمجتمع الإماراتي، وبما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، وذلك من خلال مساق الابتكار المقرر للطلبة.

قدرات

تهتم الجامعة بتنمية قدرات الطلبة وإكسابهم مهارات التفكير النقدي والبناء، وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، ليكونوا أكثر قدرة على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، ونتيجة لهذا الدعم، أحرز طلبة «الوصل» المركز الثاني على مستوى جامعات الدولة، في مسابقة جائزة غرفة الشارقة للمبدعين، التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الشارقة، ضمن فعاليات المنتدى الدولي الثامن للابتكار وريادة الأعمال.

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