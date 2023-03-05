جامعة الشارقة تنظم «لقاء الأكاديميين المواطنين»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مكتب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع «لقاء الأكاديميين المواطنين» وذلك في مجمع القرآن الكريم بإمارة الشارقة، حيث اجتمع الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ونوابه مع الكادر الأكاديمي المواطن، بهدف مناقشة تطلعات ورؤية الجامعة في مجال توطين الكادر الأكاديمي.

تم خلال اللقاء عقد جلسات عصف ذهني لمناقشة المحاور التي تركز على التحديات التي تواجه الكوادر الأكاديمية المواطنة، ومنها: المحفزات والامتيازات المقدمة، وكيفية تهيئة البيئة الداخلية لهم، إلى جانب التدريب والتأهيل، وتمكينهم في مجالات البحث العلمي، بالإضافة إلى الاستقطاب والتعيين حسب المؤهلات والتخصصات الأكاديمية.

كما تم عرض إحصائيات وأرقام حول التوطين في الكادر الأكاديمي بجامعة الشارقة، والتي وثقت تطور أعدادهم ليصبح عددهم 51 عضو هيئة أكاديمية من المواطنين العام الجاري، وتتطلع الجامعة بأن تستقطب 250 عالماً وباحثاً من الأكاديميين الإماراتيين بحلول 2030.

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