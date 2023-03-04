تعاون أكاديمي بين جامعتي «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«البحرين»

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتورة كريمة المزروعي مستشارة مدير الجامعة، خلال زيارته جامعة البحرين، سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وأكدت الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة رئيسة جامعة البحرين، أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مؤسسة رائدة في التعليم العالي، مشيدة بالدور الذي تلعبه الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية.

واطلع وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على بعض توجهات جامعة البحرين في العلوم الإنسانية، وبحث معها العديد من الجوانب ذات العلاقة، وتنمية العلاقات العلمية والبحثية.

وشدد وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على الدور الحيوي الذي تقوم به الزيارات المتبادلة بين الجامعات في تنمية العلاقات العلمية والثقافية، لا سيما بين جامعات دول الخليج العربي، مشيراً إلى دورها في خلق آفاق علمية رحبة وإنتاج البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات. كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات علمية وبحثية عدة، حيث استعرض وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تجربة الجامعة في طرح عدد من المقررات التخصصية.

وأهدى وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الجانب البحريني كتاب «عندما يُغلق باب الصف»، الذي يعتبر بمثابة دليل شامل للمعلم قبل التدريس وأثنائه وبعده، من تأليف مستشارة مدير الجامعة الدكتورة كريمة المزروعي.

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