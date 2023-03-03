تفاهم بين «حمدان التعليمية» ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مذكرة تفاهم مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك على هامش المنتدى الدولي للابتكار في التعليم، الذي أقيمت فعالياته بمكتبة محمد بن راشد، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

ووفقاً للمذكرة سيتم التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في العديد من المجالات، التي تتمثل في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث في مجالات الجودة والتميز والإبداع والابتكار، إلى جانب التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع ومبادرات وتنظيم فعاليات مختلفة، كالمؤتمرات والندوات والملتقيات وغيرها.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم كذلك تبادل الخبرات والخبراء في مجالات بناء القدرات إدارياً وفنياً، والتعاون في البرامج التطويرية والخدمات والاستشارات الفنية والأبحاث والدراسات، إلى جانب العمل على الإعلان المشترك بين الطرفين في ما يتعلق بالمنشورات والمطبوعات الورقية والإلكترونية الصادرة عنهما، والإعلان عن الفعاليات والمؤتمرات ومبادرات الطرفين، والتنسيق بشأن تسويقها بالوسائل المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني والنشرات الدورية والإصدارات وغيرها.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمركز، وإيماناً بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة والاستفادة من خبرات الطرفين في جميع المجالات التعليمية والمعرفية، ما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق التميز ودعم الابتكار في قطاع التعليم».

شراكة

من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم: إن هذه الشراكة النوعية تعزز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً حرص المركز على نشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيزها في المؤسسات التعليمية، وتوحيد الجهود مع الشركاء في كل الدول العربية من أجل النهوض بالتعليم وتعزيز مفاهيم الجودة وفقاً لأفضل التجارب العالمية في هذا المجال، ومن خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية بالتعليم في كل الدول، ما سيسهم في تحسين وتعزيز جودة التعليم والتعلم والحياة.

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