بدور القاسمي: الجامعة الأمريكية بالشارقة منارة معرفية عالمية

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبحضور الشيخة بدور القاسمي رئيسة الجامعة، ناقش نخبة من صناع السياسات والخبراء في الأوساط الأكاديمية والحكومية، مستقبل التعليم والمعرفة في دولة الإمارات، وتناولوا عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال فعاليات «منتدى المعرفة والتعليم»، الذي تنظمه «الجامعة الأمريكية بالشارقة»، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 25 (اليوبيل الفضي) لتأسيسها.

وتطرق المشاركون في المنتدى إلى دور البحث العلمي في تعزيز نمو الجامعات، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الحيوية، والطب وهندسة الطب الحيوي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة، والذكاء الاصطناعي، وشاركوا رؤاهم حول الحلول العملية المبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم العالي.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «من هذه المنصة، وفي هذه المناسبة الخاصة، أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة الأمريكية في الشارقة، لرؤية سموه ودعمه لتأسيس مركز للمعرفة، ومنارة للعلم والتعلم على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي».

وسلطت الشيخة بدور القاسمي، الضوء على مرونة الجامعة، وقدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة والتطورات والتحديات العالمية، مشيرة إلى أن البحث العلمي محور رئيس وأولوية للجامعة الأمريكية في الشارقة، مكنّها من المساهمة في حل المشكلات، والتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع.

رؤية

وتحدث الدكتور هشام الشريف عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، عن رؤية الجامعة للمستقبل، في حين تحدث سلطان الغرير عضو مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم عن محور «أصوات القادة المجتمعيين». وشهد المنتدى كلمة لرياض صادق عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، رئيس «مجموعة آر تي إس للاستثمار».

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