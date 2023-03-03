73 % من طلبة المنهاج الهندي في مدارس أداؤها جيد أو أفضل

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن نتائج الرقابة المدرسية لعام 2022 - 2023، في 32 مدرسة خاصة تطبق المنهاج الهندي بدبي.

حيث ارتفع أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً ضمن فئة «جيداً جداً» إلى 42 % مقارنة بـ 37 % في العام الدراسي 2019 - 2020، وتلقى نحو 73 % من الطلبة تعليماً ضمن فئة «جيد» أو أفضل خلال العام الدراسي الحالي.

وركزت عمليات الرقابة هذا العام على مدى جودة دمج المدارس التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني لجودة حياة طلبتها ضمن سياساتها ومناهجها، حيث تشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 78 % من هذه المدارس ضمن المستويين «عالٍ» أو «عالٍ جداً».

التزام

وقال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي في أداء هذه المدارس يقدم دليلاً على التزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها.

فضلاً عن أن تحقيق أكثر من ثلاثة أرباع هذه المدارس لمستوى «عالٍ» أو أفضل في جودة الحياة يشير إلى الأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل صحي ومزدهر».

وأعرب عن تقديره لإسهامات أولياء الأمور ودعمهم جنباً إلى جنب مع المجتمع التعليمي من أجل توفير تعليم عالي الجودة في دبي. بدورها، قالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:

«يسعدنا رؤية التحسن الملحوظ الذي حققته المدارس الخاصة في جودة أدائها مقارنة بالدورة السابقة من الرقابة المدرسية، ونتطلع بدورنا إلى تحقيق مزيد من التحسن في جميع المدارس الخاصة التي تطبق المنهاجين الهندي أو الباكستاني من خلال مواصلة العمل على تعزيز طرق جمع واستخدام بيانات جودة الحياة، وتطوير جودة عمليات التعليم والتعلم في مرحلة التعليم المبكر».

وتشير النتائج إلى أن 6 مدارس خاصة من بين 32 مدرسة خاصة تطبق المنهاج الهندي حققت تقدماً ملحوظاً في جودة أدائها العام مقارنة بالعام الدراسي 2019 - 2020م، ويزيد طلبة هذه المدارس عن 6 آلاف طالب وطالبة، حيث نجحت مدرستان بالتقدم من الفئة «جيد» إلى الفئة «جيد جداً،» وثلاث مدارس من الفئة «مقبول» إلى «جيد»، ومدرسة واحدة من الفئة «ضعيف» إلى «مقبول».

وبحسب نتائج الدورة الحالية 2022 - 2023 من الرقابة المدرسية في المدارس التي تطبق المنهاج الهندي، حققت مدرسة واحدة جودة أداء ضمن الفئة «متميز»، فيما تم تصنيف 10 مدارس ضمن الفئة «جيد جداً» و10 مدارس ضمن الفئة «جيد» و11 مدرسة في الفئة «مقبول»، فيما لم تُصنف أي من هذه المدارس ضمن الفئتين «ضعيف» أو «ضعيف جداً».

وفي المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الباكستاني، حصلت المدرستان اللتان تطبقان المنهاج الباكستاني على تصنيف ضمن الفئة «مقبول» ويبلغ عدد طلبة هاتين المدرستين 2754 طالباً وطالبة.

تقارير

وأفادت الهيئة بأن أولياء أمور أكثر من 88 ألف طالب وطالبة ملتحقين بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني في دبي، سيتسلمون تقارير فردية تم تصميمها خصيصاً لأجلهم تتضمن المعلومات التي تتيح لهم بناء صورة واضحة عن جودة التعليم في مدارس أبنائهم. ويلتحق بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي بدبي 85588 طالباً وطالبة.

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