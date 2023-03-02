"خليفة التربوية": انتهاء مهلة قبول طلبات المرشحين لـ "جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر"

المصدر: وام

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء مهلة تلقي طلبات المشاركين للدورة الحالية في مجال "جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر” والتي بدأت سبتمبر الماضي.

وبدأت لجان الفرز المتخصصة - اعتبارا من أمس - عملية فرز طلبات المرشحين لهذا المجال من مختلف أنحاء العالم.. فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين في مايو المقبل.

يأتي ذلك تمهيداً لعملية التحكيم التي تتم بموضوعية وشفافية من خلال اللجنة المانحة التي تضم في عضويتها عدداً من أبرز خبراء التعليم المبكر على مستوى العالم.

ويترأس لجنة مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر البروفيسور/ ستيفن بارنيت مؤسّس ومدير مُشترك لـ"المعهد الوطني للتعليم المُبكر" وعضو مجلس حكام المعهد وأستاذ التربية بجامعة "روتجرز".

وتضمّ اللّجنة البروفيسورة جانا فليمنج مدير نمو الطفولة المُبكرة في مؤسّسة سلامة بنت حمدان آل نهيان والبروفيسورة إرام سراج الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) أستاذ علم نمو الطفل والتربية بجامعة "أكسفورد" والبروفيسورة نيرمالا راو سيرينا إتش يانغ أستاذ تنمية الطفولة المبكرة والتعليم، أستاذ رئيس تنمية الطفل والتعليم من جامعة هونغ كونغ وفاطمة أحمد عبدالله البستكي مدير نطاق - مدير مشروع التوسعة في اللغة الصينية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على وجود إقبال كبير من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المجال الذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم بهدف تعزيز الجوانب الاجتماعية والبدنية والذهنية والفكرية والإبداعية والنفسية والمعرفية والعاطفية المختلفة في سنوات التعليم المبكر والطفولة.

وأوضحت أن هذا المجال يهدف إلى إثراء برامج التعليم المبتكرة المتميزة بالأبحاث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة في مجال التعليم المبكر وتحفيز المعلمين "مبدعي التغيير" من خلال أفضل الممارسات والابتكار في مجال التعليم المبكر وكذلك تفعيل وتشجيع دور المراكز والمؤسسات وشركات التعليم المختصة في مجال الطفولة المبكرة والتعريف بأنجح التجارب الفردية في مجال التعليم المبكر والاستفادة من أفضل الدراسات وأنجح البرامج والمنهجيات والممارسات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة والتحفيز على تطبيقها في المؤسسات التعليمية داخل الدولة.

وأضافت العفيفي أن مجال جائزة خليفة العالمية للتعلم المبكر طرح فئتين هما فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

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