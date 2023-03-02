إشادة بمستوى مهارات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بـ«كلية الاتصال بالجامعة القاسمية»

المصدر: الشارقة - البيان

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أشاد المجلس الاستشاري لكلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة في إطار تطوير التعليم والتعلم بالكلية تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مواصلة الارتقاء بسياسات الجامعة. وجاء ذلك خلال الاجتماع والذي يعد الثالث ضمن دور المجلس في مقر الجامعة برئاسة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الرئيس المناوب للمجلس.

وأبدى المجلس في مستهل اجتماعه تقديره للنقلة الكبيرة للكلية في الجانب التطبيقي ومهارات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الرقمي، معتبراً أن الحزم المهنية التدريبية التي تقدمها الكلية للطلبة تعد عملاً نوعياً مميزاً يواكب متطلبات سوق العمل.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه الأستاذ الدكتور هشام عباس زكريا عميد كلية الاتصال تناول من خلاله أداء الكلية والاستراتيجيات المقبلة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إنتاج بحوث تخدم المؤسسات الإعلامية الإماراتية، والدعوة إلى إدماج إنتاج الطلبة الإعلامي في منصات المؤسسات الإعلامية الرسمية بإمارة الشارقة.

وبعد ذلك قام أعضاء المجلس الاستشاري بتفقد استوديوهات ومختبرات الكلية واطلعوا ميدانياً على بعض الورش التدريبية المهنية والمساقات العملية.

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