جامعة دبي شريك أكاديمي لـ«هاكاثون الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك جامعة دبي كشريك أكاديمي لهاكاثون الإمارات في دورته السادسة، والذي تقام فعالياته تحت شعار «تحديات اليوم.. حلول الغد»، وتنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والجامعات الوطنية والقطاع الخاص، للتأكيد على أن ثقافة الابتكار جزء لا يتجزأ من آليات بناء الكفاءات في الإمارات.

ثقافة الإبداع

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس لجنة تحكيم الهاكاثون هذا العام أهمية هذه المسابقات في تشجيع وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين جميع فئات المجتمع، وكذلك دوره الفعال والإيجابي في دعم منظومة الابتكار على مستوى الدولة، والذي يتعاظم عاماً بعد عام على المستويات كافة بداية من الجهات الحكومية والاتحادية ومروراً بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص وانتهاءً بالأفراد.

ولفت إلى أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإبداع والابتكار ضمن استراتيجيتها الثابتة، وخصصت لذلك شهراً كاملاً للابتكار والمبتكرين، مشيداً بمستوى تنظيم فعاليات الهاكاثون، وما لمسه من مستوى متطور في نوعية الابتكارات والتي تعبر عن المستوى المتميز للمشاركين.

وتضم لجنة تحكيم هاكاثون الإمارات التي يرأسها الدكتور عيسى البستكي في عضويتها العديد من المحكمين من مختلف الجهات الحكومية والجامعات الوطنية والشركات الخاصة، وتضم فيها 15 لجنة فرعية منها لجنتين في كل إمارة، لجنة لتحكيم الطلبة من 11 إلى 18 عاماً، ولجنة لتحكيم الطلبة الجامعيين والشركات الناشئة، واللجنة رقم 15 هي لجنة عليا لتحكيم المشروعات البحثية وهو محور جديد تم إضافته لمسابقة العام الحالي.

أصحاب الأفكار

وتتميز نسخة 2023 من هاكاثون الإمارات بعدد من المستجدات التي تجعله مختلفاً هذا العام، ففي هذه الدورة ستنتقل الأفكار الفائزة إلى حاضنات الأعمال التي تنتمي للجامعات الوطنية المشاركة، لتقوم تلك الحاضنات برعاية أصحاب الأفكار وتدريبهم على تحويلها إلى مشاريع عملية.

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