تطبيق يحوّل رسومات الأطفال إلى قصص رقمية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض فريق من طلبة جامعة هيريوت وات بدبي، تخصص ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، مشروعهم المبتكر «ستوري بوكس» على هامش مؤتمر «خطوة 2023»، المهرجان التكنولوجي الرائد للأسواق الناشئة، الذي جمع مؤخراً أكثر من 400 مشارك في مدينة دبي للإنترنت.

ذكاء اصطناعي

وأوضح الطلبة لـ«البيان» أن المشروع عبارة عن تطبيق ذكي للهاتف المحمول يختص بتكنولوجيا التعليم، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويساعد الآباء على استثمار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الأجهزة الذكية، ويجعله أكثر إنتاجية عبر تحويل إبداعات هؤلاء الأطفال، مثل الرسومات وغيرها، إلى قصص رقمية.

تكنولوجيا

وأوضح طلال شيخ، الأستاذ المشارك في علوم الرياضيات والحاسوب بجامعة هيريوت وات، المشارك في تنفيذ المشروع، أن مشاركة الجامعة في مؤتمر «خطوة 2023» مهمة جداً؛ لأنه يسهم في ربط الطلبة بسوق العمل، حيث يعد حلقة وصل بين الطلبة وبين الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا.

حاضنات الأعمال

وأشار إلى أن المؤتمرات مثل «خطوة» تسهم في دعم المشاريع الناشئة للشباب في المجالات التقنية، وتعزز حاضنات الأعمال، التي بدورها تسهم في دعم وإنجاح المشاريع، لافتاً إلى أن الجامعات تؤدي دوراً كبيراً في تسهيل وتعزيز ريادة الأعمال؛ نظراً لدورها في تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي وقدرتها على دعم التطوير المؤسسي.

وقال: إن المشروع فاز مسبقاً بجائزتين، هما جائزة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من كلية إدنبرة للأعمال، كما فاز بجائزة برنامج ريادة الأعمال الجامعية التي تم دعمها من قبل «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، و«مؤسسة دبي للمستقبل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز