فتح باب التسجيل في المدارس «الحكومية والأجيال والنخبة»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية والتسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إلى جانب التسجيل في مدارس الأجيال ومسار النخبة للعــام الدراسـي 2023 - 2024، من 1 مارس إلى 24 مارس الجاري.

وأوضحت المؤسسة بأنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول كذلك للفئات المذكورة، إضافة إلى طلبة دول مجلس التعاون، ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل 4 سنوات وفي رياض الأطفال الثانية 5 سنوات وللصف الأول 6 سنوات ولم يتجاوز 8 سنوات على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من العام نفسه الذي يقبل فيه.

شروط النخبة

وحددت المؤسسة عدة شروط لالتحاق الطلبة في مسار النخبة الذي يبدأ من الصف الخامس إلى الصف الثامن، منها أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وأن يتوفر مقعد دراسي في المرحلة الصفية.

ووضعت المؤسسة شرطاً للتميز لقبول الطلبة ضمن المسار وهي حصول الطالب على معدل 90 % في مادة الرياضيات و90 % في مادة اللغة الإنجليزية و85 % في مادة العلوم وذلك للراغبين بالالتحاق بالمسار من طلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80 % في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

مدارس الأجيال

ويستهدف تسجيل الطلبة المواطنين في مدارس الأجيال ومن في حكمهم وأبناء المواطنات، وستكون الأولوية بالتسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين بالانتقال إليها، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وبينت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023 ـ 2024 من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية وكذلك الاطلاع على كافة شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae.

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