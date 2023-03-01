فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس للعام الدراسي 2023-2024

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية و التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إلى جانب التسجيل في مدراس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الفترة ما بين 1 مارس إلى 24 مارس 2023 .

وبينت المؤسسة بأنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول كذلك للفئات المذكورة بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون ، ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل 4 سنوات وفي رياض الأطفال الثانية 5 سنوات وللصف الأول 6 سنوات ولم يتجاوز 8 سنوات على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من نفس العام الذي يقبل فيه.

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