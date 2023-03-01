طلبة جامعات أبوظبي يقدمون عروضهم لمسابقة «يونيفيت»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي جلسة العروض التقديمية لمرحلة نصف النهائي من مسابقة الابتكار الاجتماعي «يونيفيت» (الجامعات تبتكر) بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وذلك بهدف نشر وتعزيز الوعي حول التحديات المجتمعية في الإمارة، وإيجاد حلول مبتكرة من قبل فئة الشباب من طلبة الجامعات. وحظيت المسابقة هذا العام بإقبال واسع، حيث تلقّت 47 مشاركة من أكثر من 90 طالباً من أفراد وفرق من مختلف مؤسسات التعليم العالي الرائدة في أبوظبي، ومن بينها جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وستسلط الضوء على مواجهة تحدٍ اجتماعي مختلف كلّ عام.

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