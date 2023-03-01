عبدالله النعيمي: معرض عجمان الدولي منصة لتطوير التعليم

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2023 في نسخته الـ 20 لـ«البيان»، أن المعرض يسعى إلى جذب طلبة المدارس وخاصة طلبة الثاني عشر من كافة إمارات الدولة للتعرف على المؤسسات التعليمية المشاركة فيه.

كما يمثل منصة مهمة لتطوير التعليم العالي في الدولة لما يوفره من قناة للتواصل المباشر بين الجامعات مع الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن استكمال دراستهم العليا، وتزويدهم بأفضل وأكثر التخصصات طلباً وتوافقاً مع سوق العمل، إلى جانب تعريفهم بآليات ومتطلبات التقديم للدراسة الجامعية والدراسات العليا، كما شارك فيه 40 جامعة ومؤسسة تعليمية، ومتوقع أن يزوره 8 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف، أنه متوقع أن يزور المعرض في يومه الأول أكثر من 2000 طالب وطالبة، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً واسعاً من الطلبة، كما أنه على مدار اليوم الثاني والثالث متوقع أن يزور المعرض 3 آلاف طالب وطالبة لكل يوم، لافتاً إلى أن المعرض يستهدف استقطاب أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة.

وقال: «إن ما يميّز النسخة الـ 10 عن المعارض الأخرى هو زيادة عدد الجامعات الدولية المشاركة، ومنها جامعات من المملكة العربية السعودية الشقيقة وبريطانيا وأمريكا ومن روسيا وإندونيسيا، إضافة إلى المكاتب التمثيلية من فرنسا، كما أن المعرض يسعى إلى جذب طلبة المدارس وخاصة طلبة الثاني عشر من كافة إمارات الدولة للتعرف على المؤسسات التعليمية المشاركة».

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