إعلان المقبولين في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء المقبولين في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي للعام الدراسي 2022/‏‏2023، والذي يقدم فرصة فريدة لمجموعة مختارة من طلبة الجامعات الموهوبين للمشاركة في برنامج دراسي تم تصميمه بشكل خاص ليشمل مساقات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية وفرصاً لبناء العلاقات المهنية والاستشارات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

وتم إطلاق البرنامج من قبل جامعة نيويورك أبوظبي بالاشتراك مع دائرة التعليم والمعرفة، ويستهدف نخبة من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما فيها جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

وتولت لجنة من أفضل الخبراء في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك وقادة المجتمع المحلي اختيار 26 من أصل 60 طالباً متقدماً للحصول على مقعد في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي.

فرص

وأشارت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية، إلى أن برنامج الشيخ محمد بن زايد يكرم الطلاب الواعدين ويوفر لهم فرصاً تعليمية لا مثيل لها، منوهة سموها بأن فرصة الفوز بهذه المنحة مدعاة فخر واعتزاز بالإنجازات التي حققها الطلاب.

وأكدت سموها أن دعم دولة الإمارات الثابت هو القوة الأساسية وراء استمرار نجاح الطلاب المختارين، مشيرة سموها إلى أنهم قادة المستقبل الذين سيساعدون في خدمة هذه الأمة وتحقيق طموحاتها وضمان وجودها دائماً على المستوى الدولي.

تخطيط

من جانبها قالت فاطمة عبدالله، نائب العميد الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسرنا أن نرحب بالمزيد من الطلاب المتميزين في صفوف العام الدراسي 2022/‏‏2023، ويستهدف برنامج المنحة الطلاب الواعدين ليزودهم بالفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية والتعليمية.

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