حمدان بن زايد: منظومة التعليم تتصدر الأولويات الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، والتي تستهدف توفير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ولكل زائر لهذه الأرض الطيبة.

أولويات وطنية

وأشار سموه إلى أن رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة التعليم وحرصه على أن تتصدر منظومة التعليم أجندة الأولويات الوطنية، جعلت من هذا القطاع الحيوي ركيزة أساسية تدور حولها استراتيجيات ومبادرات التطوير التي تستهدف مواصلة النهوض والازدهار لتعليم يعلي القيم ويرسخ الهوية الوطنية ويبني الشخصية التي تفخر بمنجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والمتطلعة دائماً لمواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من تطور علمي وتقني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل وفداً من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أبوظبي، بحضور أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والدكتور غسان عواد مدير الجامعة.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الإنجازات الأكاديمية والمجتمعية البارزة التي حققتها الجامعة في الفترة الماضية، وأعرب عن تقديره لجهود الجامعة ودورها الوطني المميز ومبادراتها الرائدة التي مكنتها من تصدر مؤشرات التصنيف الأكاديمي العالمي، وحصد الجوائز الدولية المتخصصة وترسيخ بصمة مجتمعية بارزة على صعيد التنمية الوطنية وبناء الكوادر المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل محلياً وخارجياً.

مواصلة التميز

ووجه سموه خلال اللقاء أسرة جامعة أبوظبي بضرورة مواصلة هذا التميز ومضاعفة الجهد والعطاء وإطلاق المبادرات والمشاريع والبحوث العلمية التي تستشرف المستقبل وتلبي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن أجندة الخمسين المقبلة ومئوية دولة الإمارات 2071 وما يرتبط بها من عمل خلاق ومشروعات إبداعية وابتكارية ترتقي بجودة الحياة وتهيئ للإنسان كل أسباب الرفاه وتمكنه من المساهمة بكفاءة واقتدار في دفع مسيرة التنمية الوطنية ورسم غد مشرق للأجيال القادمة.

وقدم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته لمسيرة الجامعة منذ انطلاقتها في العام 2003، وأكد أن توجيهات سموه ودعمه المتواصل للجامعة عززا من مكانتها كجامعة وطنية رائدة تأخذ بأفضل الممارسات العلمية والعملية، وتحرص على جودة الأداء في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع واستشراف المستقبل، وإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات التي تخدم التنمية وسوق العمل سواءً على مستوى إمارة أبوظبي أو الدولة أو المنطقة.

ونوه الظاهري بأهمية استقبال سموه لوفد الجامعة، والذي يعطي دفعة إيجابية لجهود الجامعة.

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