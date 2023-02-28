تجريب نظام الامتحانات الورقية والإلكترونية اليوم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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تطبق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم اختبارات تجريبية لتدريب الطلاب على نظام الاختبارات المزدوج «الورقية والإلكترونية»، وذلك استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتستمر الاختبارات حتي 3 مارس المقبل، وحددت المؤسسة 30 دقيقة لأداء الاختبار، من دون الارتباط بدرجة الطالب.

وتستهدف الاختبارات اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر، لكافة المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، بالإضافة إلى تطبيق امتحان مادة العلوم للصفوف 6 – 7 للمسارات كافة، ورقي وإلكتروني، ومادة الفيزياء للصفوف 12، 11، 10 للمسارات العام والمتقدم، والرياضيات، للصفوف 9، 8،5 للمسارات كافة (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي).

وأكدت المؤسسة في تعميمها الصادر لإدارات المدارس أهمية تسليم الطالب نموذج الامتحان الورقي، مع تذكرة الاختبار الإلكتروني، مشددين على عدم وجود فترة تعويضية للاختبارات التجريبية.

وذكرت أنه سيتم إرسال نموذج الأسئلة الورقية على حساب مدير المدرسة في نظام المنهل، وتتوفر تذاكر دخول الامتحانات الإلكترونية على منصة Swift Assess.

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