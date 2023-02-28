سلطان القاسمي يحضر مؤتمر «المتلازمات المرتبطة بالإعاقة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي «المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة»، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالشراكة مع جامعة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويهدف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه إلى تسليطِ الضوءِ على المتلازماتِ النادرة المرتبطة بالإعاقة وطرقِ التعامل معها، وزيادةِ الوعي لدى الكوادرِ الطبية حولَ أحدثِ المستجداتِ والممارساتِ الطبية والعملية والتربوية والتأهيلية للأشخاصِ من ذوي هذه المتلازمات.

وحول نسب ذوي المتلازمات النادرة في المدينة وأهمية المؤتمر لتقديم الدعم اللازم لهم قالت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: مع تزايدِ أعدادِ الطلبةِ من ذوي المتلازماتِ النادرة المُنتسبين للمدينة، وهم الآن 67 شخصاً تُمثِّلُ نسبتهم 4.06 ‎%‎ من إجمالي طلابِ المدينةِ البالغِ عددهم 1647 شخصاً ذا إعاقة، يتلقونَ أفضل وأحدث الخدمات ضمن أقسامها وفروعها، ندركُ مدى أهميةِ هذا المؤتمر الذي يُسلطُ الضوءَ على أفضلِ المُمارساتِ والخبراتِ العلمية، سواءً المحليّة أو العربيّة أو العالميّة، والتي سوفَ تسهمُ في تقديمِ الدعمِ اللازمِ للأسر، حيثُ إننا نعتبرُ الأسرةَ شريكاً استراتيجياً في تطويرِ الخدماتِ المُقدمةِ للأشخاصِ ذوي المتلازمات النادرة.

سبق علمي

ثم ألقى الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع كلمة وجه فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم والمتواصل لكل ما يعزز من الصحة العامة ويمكن فئات المجتمع.

وأشار الرند إلى أن الكثير من الأمراض النادرة يتم التغافل عنها حيث إنها لا تصيب أعداداً كبيرة من السكان ولا تكون ذات جدوى اقتصادية، مؤكداً أحقية كل الأفراد في التداوي والعلاج بغض النظر عن نوع مرضه وعمره وجنسه وحالته الاجتماعية، ومن ضمنهم المصابون بمتلازمة الأمراض النادرة المرتبطة بالإعاقة، حيث لهم حق التمتع بحياة صحية والحصول على الدعم اللازم.

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