أبوظبي للدفاع المدني تنظم «هاكاثون طلبة الإمارات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظم مجلس شباب هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع رابطة طلبة الإمارات فعالية «هاكاثون طلبة الإمارات» الأول، التي استمرت على مدى يومين بمركز الدفاع المدني السعديات.

وأكد العقيد عمر أحمد الظاهري مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء، الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتعزيز المهارات الابتكارية لدى الطلبة من خلال إشراكهم في مختلف الفعاليات ذات الصلة وبما يصقل مهاراتهم ويبني قدراتهم في الابتكارية، انسجاماً مع توجهات الدولة واستراتيجيتها في هذا الصدد. وأشار الرائد محمود محمد البلوشي رئيس مجلس شباب هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى دعم هيئة أبوظبي للدفاع المدني للشباب ودعمهم بمختلف الوسائل والفعاليات للابتكار والإبداع بما يعزز أمن وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

كما أشار خليفة خالد أمين عام رابطة طلبة الإمارات إلى أن «هاكاثون طلبة الإمارات» الأول بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع يعد أول انطلاقة لفعالية سنوية في فبراير «شهر الابتكار بدولة الإمارات» لكل عام مع جهات مختلفة.

واستقبلت الهيئة أكثر من 40 طالباً وطالبة من مختلف جامعات وكليات الدولة وتم عرض محورين وعشر تحديات وإتاحة الفرصة لهم، لاختيار المحور والاستفسار وطرح الأسئلة على الخبراء والمختصين.

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