«ورشة حكومة دبي» تستعرض مركبة كهربائية صنعها طلاب جامعة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «ورشة حكومة دبي» أخيراً بالتعاون مع «جامعة هيريوت - وات» ورش عمل، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتركز محاور الورشة الأولى على المركبات الكهربائية الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة، تخللها عرض تطبيقي لمركبة كهربائية من صنع طلاب جامعة «هيريوت - وات»، بينما تدور محاور الورشة الثانية حول تقنيات التصنيع التجميعي كالطباعة ثلاثية الأبعاد وأنواعها وتطبيقاتها.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لــ«ورشة حكومة دبي» إن تنظيم هذه الورش بالشراكة مع «جامعة هيريوت - وات» المرموقة، وتنبع أهمية هذه المبادرة من كونها تتزامن مع فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الابتكار في مجتمعنا المحلي والالتزام المستمر بترسيخ هذه الثقافة في كل مشاريعها.

معارف

وأوضح الدكتور فادي غيث، رئيس كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة «هيريوت - وات» أن تنظيم هذه الورش بالتعاون مع «ورشة حكومة دبي» في إطار السعي لمشاركة المعارف والخبرات العملية مع المجتمع.

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