منح وبرامج تعليمية في معرض المدارس والحضانات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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استعرض معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» أفضل المدارس والمؤسسات التعليمية بالدولة واطلع على ما يقدمه المشاركون من منح دراسية وبرامج تعليمية وتدريبية حديثة، أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، في حين سجلت منصات العارضين العديد من اللقاءات بين أولياء الأمور وممثلي مؤسسات التعليم ومختصي التعليم والتدريب المشاركين في الحدث بهدف التعرف إلى أفضل الخيارات التعليمية والتدريبية المناسبة لأبنائهم.

وانطلق المعرض مساء أول من أمس للمرة الأولى في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتختتم فعالياته اليوم، وسط مشاركة واسعة من أبرز المدارس ومراكز التعليم الخاص وكبرى المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال في الدولة.

وافتتح فعاليات المعرض وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتجول الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على أجنحة ومنصات العرض.

حركة التعليم

وأكد وليد عبدالرحمن بو خاطر أن تنظيم معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» يأتي في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإغناء أجندة فعاليات إكسبو الشارقة بمعارض مبتكرة ومتخصصة تسهم في تنشيط الحركة التعليمية في إمارة الشارقة، تجسيداً للقيادة الحكيمة، بضرورة تضافر الجهود كافة للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها للوصول إلى أعلى المستويات، ولا سيما أن قطاع التعليم يشهد ازدهاراً ونمواً متواصلاً في إمارة الشارقة.

موضحاً أن تنظيم هذا الحدث بهدف مواكبة نمو قطاع التعليم في الإمارة وتعزيز استدامة ريادته، ويشكل المعرض فرصة مهمة للمؤسسات التعليمية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأسيس تعاون مشترك، وشراكات تتكامل في خدمة قطاع التعليم وتطوره.

مشيداً بجهود إكسبو الشارقة في تنظيم هذا الحدث وحرصه على تسخير إمكانياته كافة لإنجاح المعرض وتمكينه من تحقيق أهدافه.

خيارات واسعة

وعن مواصلات الإمارات في المعرض، أعرب عبدالله خالد الموسى، مدير قطاع النقل المدرسي بالإنابة بمواصلات الإمارات؛ عن سعادته بهذه المشاركة التي تتماشى مع الموقع الريادي للشركة محلياً وإقليمياً في مجال خدمات النقل المدرسي، كما أكد حرص مواصلات الإمارات على الحضور في هذا المعرض إلى جانب عدد كبير من كبريات المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.

والذين يجمعهم السعي للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة، ويستعرض المشاركون خيارات واسعة من أحدث البرامج التعليمية والتدريبية والعديد من المنح الدراسية، الأمر الذي يجعل من هذا المعرض منصة مثالية للمهتمين بالقطاع التعليمي، وفرصة لأولياء الأمور للقاء بممثلي المؤسسات التعليمية واكتشاف الخدمات والعروض التي يقدمونها.

السلامة الذكية

وأكد الموسى أن جناح الشركة يستقطب اهتماماً واسعاً من زوار المعرض الراغبين في الاطلاع على أحدث ما تقدمه الشركة في مجال خدمات النقل المدرسي من عروض وخدمات، ولا سيما باقات النقل المدرسي، ومنظومة السلامة الذكية التي توفرها الشركة على متن حافلاتها المدرسية.

والتي من شأنها تعزيز مستويات السلامة والأمن والراحة في أثناء تقديم الخدمة، وتتيح الشركة للزوار فرصة التعرف إلى تفصيلات منظومة السلامة الذكية وقدراتها ومزاياها الفنية والتقنية، والتي تتضمن طيفاً واسعاً من التطبيقات والتقنيات والإجراءات التي تضاهي أفضل المستويات العالمية، وتلبي أعلى معايير واشتراطات السلامة.

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