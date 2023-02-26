لقاء جامعي يناقش واقع الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت الجامعة الكندية دبي الجمعية العامة الثامنة لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN)، حيث جمعت مندوبين من مؤسسات دولية عدة لمناقشة موضوع «دور التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة»: التحديات والفرص. وأقيم هذا الحدث الرئيسي في مكتبة محمد بن راشد، حيث جمعت لجنة من الأكاديميين وخبراء الصناعة لمناقشة القضايا المعاصرة والواقع المحيط بالذكاء الاصطناعي.

وبدأ حفل الافتتاح بأداء الرقصة الإماراتية الشعبية، وترأس حفل الافتتاح ضيف الشرف، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي، بطي سعيد الكندي، الذي قال: «يقدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة مناقشات معقدة تتطلب نهجاً تعاونياً على المستوى الإقليمي والعالمي. النطاق الدولي. يسعدنا استضافة هذا التفاعل الأكاديمي في دبي، التي تعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب وموقع استراتيجي على خارطة طريق الحرير».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز