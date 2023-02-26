3 طالبات يبتكرن «روبوت» لتعقيم معدات طبيب الأسنان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت ثلاث طالبات في تنفيذ ابتكار روبوت آلي لتعقيم وتطهير معدات طبيب الأسنان من دون الحاجة لإرسال الأدوات إلى مختبرات التعقيم الخارجية، ويقوم الروبوت بأداء مھامه بشكل مباشر داخل العيادات الطبية، ويهدف إلى توفير الوقت والجهد والمال ويحافظ على استمرارية عمل الطبيب دون انقطاع، ويساهم الابتكار في توفر مختبر للتعقيم تحت إشراف الطبيب، والمحافظة على الأدوات دون تلفها أو فقدانها أثناء عمليات النقل أو التعقيم أو تأخرها.

قاعدة مستديرة

وأوضحت الطالبات ريم فيصل الخوري، وسارة محمد المازمي، والريم راشد السويدي اللاتي يدرسن في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع عجمان، تحت إشراف المهندس وائل ربابعة، ورشا دياب منسقة المشاريع، أن الروبوت هو عبارة عن قاعدة مستديرة تحتوي على أربع مراحل لإجراء مراحل التعقيم اللازمة بأدوات طبيب الأسنان .

ويتمكن من إجراء تعقيم أربعة أطقم بشكل متوازٍ من الأدوات الطبية ويعمل الجهاز بخواص برمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومزود بخواص تمكنه من إجراء كل عمليات التعقيم بتوقيت علمي ودقيق وحسب المواصفات المنصوص عليها من الجهات الصحية.

وأضافت الطالبات أن المرحلة الأولى تقوم بغسل الأدوات بتيار مائي ذي كثافة عالية مع تقليب الأدوات لضمان وصول الماء إلى كل أنحاء المعدات بعد ذلك يقوم الروبوت بتدوير الجهاز 90 درجة للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التي تختص بتعقيم الأدوات بمجال حراري ذي درجات عالية لضمان قتل البكتيريا والجراثيم الدقيقة، ويتم معايرة الوقت الحراري آلياً وفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة.

بعد ذلك يقوم الروبوت بدوران 90 درجة أخرى للانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي رش الأدوات بالمعقمات الكيميائية اللازمة حسب التوصيات الصحية العالمية مع استمرار التقليب لضمان شمول المعقمات كل أجزاء الأدوات، بعد ذلك يواصل الروبوت عملية التدوير حتى الوصول إلى المرحلة النهائية وهي تجفيف الأدوات بتيار هوائي عالي الضغط لضمان الجفاف التام والجاهزية للاستخدام الطبي.

معايير عالمية

ولفتت الطالبات، إلى أنه تم إجراء الكثير من البحث العلمي والاستقصاء حول العمليات اللازمة لتعقيم الأدوات الطبية الخاصة بطب الأسنان ومراجعة كل المقاييس والمعايير العالمية لضمان أفضل تعقيم، وتم توثيق المعايير الخاصة بأشهر شركات التعقيم وأفضلها، وبناءً على ذلك تمت برمجة الروبوت وبناء الجهاز لأداء مهام التطهير والتعقيم بأعلى جوده وأقل وقت وكلفة مادية.

وذكرن أنه خلال عمليات البحث لم يجدن أي منتج منافس للجهاز الخاص بهن، وأن كل المنتجات المتوفرة بالسوق تتبع الطريقة التقليدية في كل عمليات التعقيم وتركز على رفع كفاءة وفاعلية أجهزة التعقيم العملاقة المتواجدة في مختبرات التعقيم، والتي تقوم بالعمل بشكل مستقل وبعيداً عن عيادات الأطباء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز