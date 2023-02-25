راشد المعلا يشهد تخريج دفعة «عام الاستدامة» من جامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، حفل تخريج طلبة جامعة أم القيوين دفعة عام الاستدامة، الذي أقيم مساء أمس بمقر الجامعة.وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا أن جامعة أم القيوين تعد واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية في الدولة وتسعى دائماً للتميز والحضور الفعال في كافة المناسبات وهي جامعة متجددة دائماً سواء على صعيد اعتماد كليات جديدة والمناهج الحديثة التي تزخر بها تخصصاتها.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في كافة الساحات.

كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ذوي وأولياء أمور الخريجين، مؤكداً سموه أن هذه الأفواج المتعاقبة من خريجي وخريجات جامعة أم القيوين يشكلون الرصيد الحقيقي والثروة التي لا تنضب لدولتنا الحبيبة. حضر مراسم حفل التخريج الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومديرو الجهات الحكومية، والهيئتان التدريسية والإدارية بالجامعة، وأولياء أمور الطلبة.

وكانت مراسم حفل التخريج بدأت بوصول سمو ولي عهد أم القيوين وعزف السلام الوطني، حيث كان في استقبال سموه الدكتور جلال حاتم مدير الجامعة، والهيئتان الإدارية والتدريسية بالجامعة، وعدد من المسؤولين. واقترن مسمّى دفعة الخريجين والخريجات بعام الاستدامة، تيمّناً بالمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2023 عاماً للاستدامة. وفي ختام الحفل كرّم سمو ولي عهد أم القيوين الخريجين في جامعة أم القيوين وسلّمهم شهاداتهم العلمية، مباركاً لهم نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من مسيرتهم الطويلة نحو صنع المستقبل، متمنياً لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح.

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