"التربية": لجنة تقييم "منهج سلامة" ترفع تقريرها النهائي في مارس المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها شكلت في ديسمبر 2022 لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية لمراجعة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق المعروف بسلسلة سلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مارس المقبل.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" انها بدأت تطبيق المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق (سلسلة سلامة) في العام الدراسي 2020-2021 في إطار سعيها المتواصل لتطوير المناهج التعليمية وفق أحدث وأفضل الممارسات التعليمية المعتمدة عالميا، مع الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.

واشتملت سلسلة "سلامة" على مكونات تربوية وعلمية مميزة، ومحتوى راق وأسلوب شيق وهادف وبسيط، وتمثل ذلك في: كتاب الطالب، وكتاب النشاط، ودليل المعلم. كما تمثل أيضاً في: القصص الإثرائية والعلاجية (منصة نهلة وناهل)، والمكتبة الرقمية (فيديوهات تعليمية).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز