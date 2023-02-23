امتحان «العربية» و«الإنجليزية» الكتابي للصف الـ12 في مدرسة الطالب

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشف اللقاء التعريفي بآليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، الذي عقد مؤخراً بين منسقي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، عن خصائص الورقة الامتحانية من خلال دليل حصلت «البيان» على نسخة منه، موزعة كالآتي:

30 % من الورقة الامتحانية تركز على المهارات السابقة المطلوبة لتعلم محتوى المنهج المرتبط بالصف الدراسي، و50 % منها تركز على المهارات الأساسية لمحتوى المنهج المرتبط بالصف الدراسي وتقيس مستوى المعرفة والفهم وتطبيق المهارات بشكل مباشر، و20 % تركز على المهارات حسب المستوى الفكري الذي تنص عليه معايير المنهج المرتبط بالصف الدراسي، و10 % لأسئلة البونص التي تربط أكثر من مهارة.

وأوضح الدليل عدداً من الموجهات العامة لامتحانات الفصل الثاني للصفوف من 3 حتى 12، أبرزها عقد امتحان الجزء الكتابي للغتين العربية والإنجليزية لطلبة الصف 12 في مدرسة الطالب، وعلى المدارس الانتهاء من رصد درجة التقييم التكويني في موعد أقصاه 10 مارس المقبل، والانتهاء من رصد واعتماد درجة الاختبار الكتابي حسب البرمجة الزمنية، مفيداً بأنه سيتم إعداد ثلاث نسخ من كل امتحان إلكتروني يكون متطابقاً في محتوى الأسئلة .

ولكن تختلف في الإعدادات (A B C)، فنموذج A يكون مربوطاً بسيرفر المدارس الحكومية للصفوف من 5 حتى 12، ولطلبة المدارس الخاصة للصف 12 في المدارس المستضيفة، أما نموذج B فمرتبط بشبكة المدرسة للمدارس الخاصة للصفوف من 5 حتى 11، مع إمكانية طباعة تذكرة الاختبار من نظام سويفت أسس وتوزيع تذكرة الاختبار من خلال المدرسة، ونموذج C هو نموذج اختبار يتم عن بعد للحالات المرضية خارج وداخل الدولة وحسب المعتمد من الفروع المدرسية.

وأكد الدليل أن المواد المستهدفة لتطبيق الاختبار الورقي والإلكتروني، هي مواد الرياضيات واللغتان العربية والإنجليزية لجميع المسارات في الصفوف من 5 حتى 12، والفيزياء لجميع المسارات في الصفوف من 9 حتى 12 والعلوم للصفوف من 5 حتى 9. وأظهر الدليل أن الفترة التحضيرية للاختبارات تتضمن إعداد خطة الطباعة المركزية للمواد الدراسية المستهدفة في الصفوف من 3 حتى 12.

امتحان تجريبي

بدورها أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم أنها ستجري امتحاناً تجريبياً للطلبة لضمان جاهزيتهم لنموذج الاختبارات المزدوج الورقي والإلكتروني ولتهيئة الميدان التربوي خلال الفترة من 27 فبراير لغاية 3 مارس 2023 وذلك حسب برمجة زمنية خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي اعتمدتها المؤسسة.

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