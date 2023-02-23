عبدالله بن سالم يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي في دورتها الـ28، والتي ينظمها مجلس الشارقة للتعليم.

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وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم في كلمته: «عُدت إلى أرشيف الجائزة، ذلك الأرشيف الجميل، واستوقفتني بعض الصور والمشاهد الحّية، وأكثر ما شد انتباهي لقاء متلفز لصاحب السمو حاكم الشارقة وهو يتحدث عن أهمية الجائزة ودورها في تعزيز التميز والتفوق، ومشهد للطلبة المتفوقين وهم يستلمون شهاداتهم من سموه فرحين بما أتاهم الله من فضله، تعرفت على بعض من هذه الشخصيات وهم الآن يتقلدون مناصب عدة يقودون نهضة التطور والعمران لهذا البلد الجميل».

وأضاف الدكتور سعيد مصبح الكعبي: «تمر السنوات ويأتي جيل بعد جيل، تتطور المعايير والخطط، سعياً لتحقيق الرؤية السامية التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة، فالجائزة تاريخ عميق، بمفاهيم راسخة في الأذهان وميادين مليئة بالأمثلة المشرفة، ونحن على يقين أن هذا الجيل سيكون له شأن كبير في المستقبل وسيكملون مسيرة النهضة، فالذي يسير على طريق التميز لا يتوقف، والحقيقة أن هذه هي الاستدامة التي رسمها سلطان مبكراً، نقطف اليوم ثمرةً بتكريم كوكبة جديدة من المتميزين».

وعن الجائزة في دورتها الحالية قال رئيس مجلس التعليم بأنها شهدت إطلاق فئة جديدة وهي «جائزة الجوهرة»: شهدت الجائزة في هذه الدورة إطلاق جائزة الجوهرة ضمن فئاتها، وهو تكريم استثنائي لشخصية متميزة لها إنجازات ومبادرات فرديّة ذات أثر فعّال في المجال التربوي، وأسهمت في الارتقاء بالتعليم وتطويره لتحقيق الأهداف المرجوة، وهي قدوة لغيرها في التميز والبذل والعطاء.

كما شهدت إقبالاً ملحوظاً، فقد بلغ عدد المشاركين في الدورة الحالية 1328 مشاركاً بنسبة ارتفاع (40 %) عن العام الماضي فاز منهم 38 مشاركاً، ومن جانب آخر، تم تدشين مبادرات التحول الرقمي، حيث أطلقت الجائزة تطبيق الهاتف الذكي، واستحدثت آليات جديدة لبوابة المشترك الإلكتروني ابتداء من استلام الطلبات مروراً بعمليات التقييم والتحكيم، بالإضافة إلى الدورات الافتراضية وتسجيل جميع الأدلة التفسيريّة للفئات صوتياً.

بعدها شاهد الحضور مادة فيلمية بعنوان «جائزة الشارقة للتميز التربوي مسيرة تميز، تطور، إبداع».

ومع نهاية الحفل قام سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بتكريم الفائزين وقادة ومؤسسي الجائزة.

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