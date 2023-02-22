120 طالباً يشاركون في بطولة الروبوتات بنادي الإمارات العلمي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شارك 120 طالباً وطالبة من 9 جهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة في البطولة الفرعية لـ«فيكس للروبوتات التعليمية» التي نظمها نادي الإمارات العلمي ضمن فعاليات شهر الابتكار، أخيراً بمقر ندوة الثقافة والعلوم، استعداداً للمشاركة في المسابقة الوطنية التي ستقام نهاية فبراير الجاري.

وأفاد صالح ياسين ممثل شركة فيكس للروبوتات، بأن المسابقة أحد المستويات للتأهل للمسابقة الوطنية التي ستعقد في نهاية شهر فبراير في مجال الروبوت والتصميم الرقمي، مشيداً بمستويات المشاركين وتأهلهم للمنافسة.

مهارات

وأكد أهمية التدريب والتأهيل لصقل مهارات المشاركين، وأن العمل في مجال الروبوتات يدعم 5 مهارات أساسية لدى الطلبة وهي مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات بالإضافة إلى مهارة التعاون والتشارك ويدعم المهارات الدراسية، فضلاً عن إثراء روح العزيمة في نفوسهم وجعل النجاح والفوز نصب أعينهم.

وأثنى ياسين على تميز البطولة بالتنظيم ذي المعايير العالمية والمشاركات القوية، والتدريب التقني العالي وذلك من أجل تأهيل الطلاب والارتقاء بالجوانب التكنولوجية، وكان الطلاب على قدر من المسؤولية والاهتمام والجاهزية.

وهدفت البطولة الفرعية إلى تحقيق مستويات عالية من النجاح اعتماداً على تكنولوجيا البرمجة وتعزيز المهارات التقنية والشخصية اللازمة للطالب، لتحقيق النجاح المطلوب بالقرن 21، وكذلك خلق روح التنافس البناء بين الطلاب والتحدي لإنجاز مهام محددة، تضمنت المنافسة الفئات العمرية من 10 – 13 عاماً والفئة الأخرى من 14 – 18 عاماً سعياً للحصول على فرصة المشاركة في البطولة الوطنية للروبوت.

تنافسية

وبدوره أشاد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بالمشاركة الطلابية التي اتسمت بالقوة والتنافسية وروح التعاون في الوقت نفسه، معرباً عن إعجابه بالمستوى المتقدم لدى المشاركين في مهارات البرمجة المتقدمة للروبوتات فيكس بواسطة برنامج «روبوتك» ما يؤكد حرصهم ومواكبتهم كافة المستجدات ومثابراتهم واستعدادهم لمختلف التحديات المستقبلية.

وأشار البدور إلى استعداد نادي الإمارات العلمي وتأهله لاجتياز كافة المنافسات والمسابقات العلمية في مختلف المجالات لما يبذله النادي من جهد في تأهيل وتدريب منتسبيه ورفدهم بكل ما يحتاجونه من خبرات ومهارات عملية في مجالات الروبوت في مختلف الأعمار.

وتأهل للمشاركة في البطولة الوطنية للروبوت، وفاز بالمركز الأول في المهارات الفردية نادي الإمارات العلمي، والمركز الأول للعمل الجماعي مناصفة بين نادي الإمارات العلمي ومعهد التكنولوجيا التطبيقية فرع عجمان، وجاءت جائزة أفضل تصميم روبوت من نصيب مركز سجايا فتيات الشارقة فرع القرائن، وجائزة التحكيم جاءت من نصيب مركز استيما.

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