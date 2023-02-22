تعاون بين كليات الطب لرفع الكفاءات الأكاديمية وتعزيز المهن الطبية في الإمارات

المصدر: العين - البيان

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أكد الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كليات الطب والعلوم الصحية في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة والمؤسسات الصحية، وبما يساهم في رفع الكفاءة المهنية والطبية، وتعزيز المخرجات التعليمية بكليات الطب من خلال تأصيل وتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع والارتقاء بالرعاية الصحية وتوفير كل التخصصات الطبية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي استضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 8 كليات للطب والعلوم الصحية في مؤسسات التعليم العالي على مستوى العمداء، ومشاركة الدكتور محمد يوسف بن ياس، مدير مكتب الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم علاوة على ممثلي الدوائر والمؤسسات الصحية في الدولة، والمجلس الوطني للاختصاصات الطبية.

وأشار الدكتور غالب إلى أن جامعة الإمارات، الجامعة الوطنية الرائدة، جامعة المستقبل، حريصة كل الحرص على أن تكون الشريك الاستراتيجي الوطني الداعم لكل المبادرات وتعزيز المخرجات والارتقاء بمخرجات البحث العلمي بشكل عام وكليات الطب بشكل خاص، مما يجعلها تواكب أرقى معايير التقييم الأكاديمي والرعاية للرعاية الصحية. وتلبية الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي تستلهم آفاق وريادة المستقبل.

لقاء

من جهته أكد الدكتور جمعة الكعبي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات بالإنابة، إلى أن هذا اللقاء المشترك، يأتي في إطار حرص جامعة الإمارات على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة في الدولة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون لربط مخرجات كليات الطب والعلوم الصحية في مؤسسات التعليم العالي، من خلال مشاركة عدد من كليات الطب في الدولة وعدد من المؤسسات والدوائر المعنية، حيث يسعى القائمون على تلك الكليات بالعمل على رفع مستوى التعليم الطبي، تماشياً مع أرقى المعايير في التعليم الطبي عالمياً لتصب في خدمة ورعاية صحة الفرد والمجتمع.

وأضاف إن الجامعات المعنية تعمل على رفع الكفاءات الصحية انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لاستشراف آفاق المستقبل، حيث تم الاتفاق على جملة من الأهداف والمعايير الطبية الأكاديمية المتعلقة بكفاءات خريجي كليات الطب بالدولة، تتمثل في وضع رؤية مشتركة مستقبلية ومستدامة لتطوير نظام التعليم الطبي في كل المستويات الأكاديمية، مع التركيز على المخرجات المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل في جميع التخصصات الطبية، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الطبية.

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