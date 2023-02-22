تعاون بين «التربية» و«كود» العالمية لتعزيز تعليم علوم الحاسوب بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع منظمة كود العالمية، بهدف تعزيز تعليم علوم الحاسوب وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه العلوم في الدولة.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، فيما وقعها الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وهادي بارتوفي، الرئيس التنفيذي لموقع Code.org. وأكد معالي الدكتور الفلاسي أن محو الأمية الرقمية والتوسع في توفير علوم الحاسوب لكافة مواطني الدولة يمثل أحد المستهدفات الرئيسية لوزارة التربية والتعليم.

مشيراً إلى سعي الوزارة لتضمين علوم الحاسوب في كافة المراحل الدراسية بداية من مرحلة رياض الأطفال لتنمية مهارات التفكير الحاسوبي لدى الطلبة، على التوازي مع العمل على تطوير قدرات وإمكانات المعلمين الرقمية وتأهيلهم ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مجتمع معرفي وتنافسي، وتأهيل جيل من أصحاب الكفاءات بما يلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وقال معاليه: نسعى في وزارة التربية والتعليم، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، لبناء منظومة تعليم المستقبل في الدولة من خلال العمل مع شركائنا من الجهات والمنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية، بما في ذلك تعميم تعليم علوم الحاسوب.

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