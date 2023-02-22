جامعة الإمارات تشارك في «آيدكس 2023» بمشروعات بحثية مبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات معرض «الدفاع الدولي – آيدكس 2023» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويضم جناح جامعة الإمارات مجموعة من البحوث العلمية المتميزة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة التعليم الجامعي والماجستير والدكتوراه بتسليط الضوء على الابتكار والتميز في المشروعات البحثية المتخصصة.

خطة

وأكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن مشاركة جامعة الإمارات في هذا الحدث العالمي الاستثنائي تأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز رؤية الجامعة أن تكون جامعة بحثية تقوم على الابتكار.

جدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تشارك بـ8 مشروعات متميزة ومبتكرة ومنها مشروع بحثي مبتكر عن «المتحورات التي يمكن أن تتم من فيروسات كورونا الحالية لمكافحة الطفرات البيولوجية، وتطوير لقاحات لفيروسات محتملة في المستقبل»، وكذلك مشروع بعنوان «حصاد الضباب - مورد متجدد للمياه العذبة»، بالإضافة إلى المشروع الثالث بعنوان «هوائي – لاسلكي متعدد لأمن التطبيقات».

نموذج

أما المشروع الرابع المشارك فيُعنى بقطاع المراقبة البحرية، والخامس نموذج أولي لذراع روبوت آلي تعمل على تطبيقات متعددة، فيما جاء المشروع السادس عن القمر الصناعي الجديد العين سات 1، والمشروع السابع نموذج تجريبي مبتكر بعنوان نظام بصمة الغاز، بالإضافة إلى مشروع بعنوان القفاز الآلي المتحكم في الطائرات من دون طيار.

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