اعتماد الاختبارات الورقية والإلكترونية في 5 مواد دراسية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تطبق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، نموذجاً للاختبارات الورقية والإلكترونية (متعدد الاختيار) خلال الفصل الدراسي الحالي لطلبة الصفوف 3-12 في كافة المسارات، وذلك في خمس مواد وهي: اللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم، بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية والأكاديمية.

مؤكدة أنها ستجري امتحاناً تجريبياً للطلبة لضمان جاهزيتهم لنموذج الاختبارات المزدوج الورقي والإلكتروني ولتهيئة الميدان التربوي خلال الفترة من 27 فبراير لغاية 3 مارس المقبل، وذلك وفق برمجة زمنية خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي اعتمدتها المؤسسة.

وبحسب البرنامج الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، يتقدم الطلبة في 27 مارس المقبل للاختبار الكتابي في مادة اللغة الإنجليزية، فيما ينعقد الاختبار الكتابي لمادة اللغة العربية في 28 من الشهر نفسه، و يخضع الطلبة في 9 و10 مارس لاختبارات المجموعة (B)، وتعقد في 13 و14 مارس امتحانات نهاية الفصل الدراسي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، ومن 17 حتى 24 مارس تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة (A)، على أن تعقد الاختبارات التعويضية من 27 حتى 31 مارس المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن نموذج الاختبار المعتمد سيسهم في تطوير مهارات الطلبة في مجالات عدة كالتحليل العلمي والتفكير النقدي والإبداعي، ودعم الطلبة ومنحهم فرصاً إضافية لتحسين درجاتهم في الاختبار من خلال تحليل الإجابات التي سيقوم بها الطالب وعدم اقتصار منح الدرجة على الإجابة النهائية فقط، إلى جانب المساهمة في قياس مهارات الطلبة وتوفير بيانات دقيقة عن مستوياتهم، بالإضافة إلى إطلاق قدرات الطلبة في اللغات من خلال التعبير الكتابي. وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق الاختبار الورقي والإلكتروني على المواد المذكورة فقط، أما بقية المواد فستتم إلكترونياً.

تدريب

وبادرت المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بتدريب طلابها على الاختبارات الورقية وإحياء المهارات الكتابية بشكل متكامل، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الأول، إذ تم عقد أكثر من لقاء تعريفي مع الميدان التربوي حول أهمية الاختبارات الورقية والآلية الجديدة التي سيتم اتباعها في الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني.

وأوضح الدكتور ماهر حطاب مدير المدرسة الأهلية الخيرية فرع عجمان، أن تطوير آليات تنفيذ الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، جاء نتيجة الانتهاء من آثار جائحة كورونا، وأجرت بعض التعديل في البرمجة الزمنية للاختبار كي توفر الوقت الكافي لتنفيذه بنجاح.

فبعد أن كان الاختبار ينفذ إلكترونياً أصبح ينفذ إلكترونياً وورقياً في آن واحد ضمن برنامج زمني محدد، وركز الاختبار على جميع مهارات التعلم الأساسية والمهارات العليا بنسب منطقية وتتماشى مع المعايير الدولية، كما ويركز الاختبار على تقييم عمليات حل المسائل الرياضية وتسلسلها المنطقي وليس فقط على الإجابات النهائية للمسائل الرياضية، إضافة للتركيز على الكتابات المطولة والإبداعية في كلتا المادتين العربية والإنجليزية.

تكويني

وقال منهل واصف مدير عام مدرسة العالم الجديد: إن إدارة المدرسة اجتمعت مع رؤساء الأقسام لوضع الخطة اللازم تطبيقها بعدما عقدنا اجتماعاً مع ممثلي وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي، وتطرقوا خلاله إلى عودة الاختبارات الورقية في الفصل الدراسي الثاني، وتم الاتفاق على تفعيل المهارات الكتابية والاهتمام بها من خلال تنفيذ الاختبار التكويني بشكل ورقي، مع التركيز على المعلمين بضرورة الالتزام بالهياكل الامتحانية المحددة للاختبارات، وتوفير ما يلزم من نماذج امتحانات الأعوام السابقة لتدريب الطلبة.

وأفاد المعلم عمرو بيومي معلم رياضيات في مدرسة منار الإيمان الخيرية عجمان، بأن قرار جعل الاختبار ورقياً في مادة الرياضيات يصب في مصلحة الطالب، وخاصة أن تلك المادة تحديداً لها مواصفات خاصة في طريقة التعامل مع اختباراتها وتُركز مناهج الرياضيات المدرسية على البناء المحكم الترابط والاتصال، ومبادئ وقوانين ونظريات، وهذا يوضحه الطالب في خطوات حل المسائل من خلال تطبيق القوانين والنظريات، مما يساعد الطالب على اكتساب درجات حتى في حال كان إجمالي النتائج غير صحيحة.

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