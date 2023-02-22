تعاون بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة للنهوض بالقطاع الطبي والتعليم

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

وقع المذكرة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.

تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تستهدف النهوض بالقطاع الطبي والتعليم والصحة العامة، وتوفير برامج تدريبية متنوعة للطلبة والكوادر الطبية، لتخريج مهنيين أكفاء يمكنهم تقديم خدمات طبية عالية الجودة وبمعايير عالمية، إلى جانب توسيع نطاق الأبحاث الطبية والعلمية المتخصصة لتحقيق خدمة المجتمع.

تنص بنود مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في مجال التعليم الطبي من خلال التدريب السريري لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية في مستشفى الجامعة في الشارقة، مع توفير الإشراف عليهم والتقييم من قبل مختصين في الرعاية الصحية من المستشفى وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك بهدف تحقيق المعايير العالمية لتخريج جيل من الأطباء المتميزين والمتمكنين من مهامهم العملية والعلمية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية والسريرية من خلال التعاون في المجالات البحثية بين الجامعة والمستشفى.

تدريب

وتنص المذكرة كذلك على توفير جامعة الشارقة لمختلف المعدات اللازمة والمواد التعليمية لعملية التدريب، والبرامج المتخصصة والمتقدمة للعاملين بالمستشفى بأغراض تأهيلهم للتمكن من تطبيق منهجيات التدريس والتقييم السريرية الحديثة في التعليم الطبي، وذلك ضماناً لجودة عمليات التدريب السريري اللازمة للطلبة وصولاً إلى مختلف التقييمات الفعالة لضبط برامج التدريب الفعال، مع التزام الطلبة بكامل الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالمستشفى خلال فترة التدريب.

«افكو»

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس مؤسسي مجموعة شركات افكو العالمية، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

ورحب سموه بوفد مجموعة شركات افكو العالمية الذي يضم فيروز الأنا، وشيراز الأنا، وعرفان الأنا مؤسسي المجموعة، مثمناً سموه إسهامهم بمبلغ مليونين ونصف مليون درهم وقفاً لصندوق طالب العلم في جامعة الشارقة دعماً منهم للطلبة المعسرين، مشيراً سموه إلى أن الإسهام في هذا الصندوق يدل على حرص القائمين في المجموعة على مساعدة الطلبة المعسرين ودعمهم لاستكمال دراستهم.

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