«حمدان التعليمية» تنظّم سلسلة أنشطة ابتكارية

المصدر: دبي - البيان

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تنظّم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مجموعة من الفعاليات والأنشطة الابتكارية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والتي تتضمن العديد من الورش التدريبية والبرامج التفاعلية، وذلك تزامناً مع شهر الابتكار 2023 «الإمارات تبتكر».

وقد انطلقت هذه الأنشطة في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار وتستمر لغاية يوم الخميس 23 فبراير الجاري.

وسوف تختتم المؤسسة فعالياتها في شهر الابتكار بإقامة منتدى دولي تحت عنوان «المنتدى الدولي للابتكار في التعليم»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 28 فبراير الجاري بمكتبة محمد بن راشد، وسيشارك في الحدث نخبة من الخبراء من مؤسسات عالمية رائدة في مجال التعليم الذين سيناقشون على مدى يوم كامل مواضيع عدة مثل المبادرات الدولية في تنمية المعلمين وإبداعهم وبرنامج التلمذة العالمي إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «ننظم في المؤسسة هذه الأنشطة والبرامج مسترشدين برؤية القيادة الرشيدة في دعم الابتكار وتحفيز المبدعين لتكون دولة الإمارات في طليعة الدول المتقدمة في العالم. ويأتي الابتكار في أولى سلّم أولويات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إذ إننا نعمل على تعزيز الابتكار ورعاية الإبداع في كافة المجالات التي تنخرط فيها المؤسسة من خلال قائمة الأنشطة والفعاليات التي ننظمها على مدار العام. وتأتي فعاليات هذا العام تزامناً مع شهر الابتكار»الإمارات تبتكر«والذي يمثل الحدث الوطني الأكبر من نوعه، حيث تنظم الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، ويهدف إلى الاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتشجيع المشاركة الاجتماعية على أوسع نطاق، للمساهمة بمشاريع وابتكارات لخدمة المجتمع من خلال تسخير الإمكانات ودعم المواهب وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والمبدعين».

ورش

وانطلق برنامج الابتكار يوم 20 فبراير ويستمر لغاية يوم الخميس (23 فبراير)، ويتضمّن البرنامج العديد من الأنشطة والورش التدريبية التي تشمل ورشة الصناعة ويتم من خلالها تصميم وتصنيع مشروع ابتكاري، إلى جانب ورشة وحدات التحكم وتستهدف الطلبة المتميزين من مختلف مراكز أصحاب الهمم.

كما سيتم تقديم ورشة تعريفية عن منصة «جي بي تي للذكاء الاصطناعي» وهي موجهة لموظفي مؤسسة حمدان بن راشد، بالإضافة إلى برنامج الروبوتات والذكاء الاصطناعي الموجه لموظفي الجهات الحكومية ويتضمن التصميم ثلاثي الأبعاد للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد للروبوت وبرمجة الروبوت.

كما يُقام معرض المشاريع الابتكارية ويضم أبرز المشاريع الابتكارية تم تنفيذها في مختبر فاب لاب الإمارات. ويستمر المعرض من 20 إلى 23 فبراير2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

وتأتي هذه الأنشطة والفعاليات، التي يُشارك في تقديمها كوكبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، ضمن جهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المستمرة وبرامجها الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع ودعم الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

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