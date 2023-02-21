"الإمارات للتعليم المدرسي" تعتمد تطبيق نموذج الاختبارات الورقية والإلكترونية خلال امتحانات الفصل الجاري

المصدر: البيان - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تطبيقها نموذج للاختبارات الورقية والإلكترونية (متعدد الاختيار) خلال الفصل الدراسي الحالي لطلبة الصفوف 3-12 في كافة المسارات، وذلك لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم.

ويأتي هذا القرار بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية والأكاديمية.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها ستجري امتحان تجريبي للطلبة على نموذج الاختبارات المزدوج الورقي والإلكتروني، لتهيئة الميدان التربوي خلال الفترة 27 فبراير لغاية 3 مارس 2023.

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