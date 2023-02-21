33 برنامجاً معتمداً بجامعة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان لـ«البيان» أن هناك أكثر من 33 برنامجاً معتمداً تدرس بالجامعة، منها برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في القانون، إضافة إلى برنامج دكتوراه في إدارة الأعمال، كما أنه خلال العام الأكاديمي الماضي تم تدريس الماجستير في برنامج الذكاء الاصطناعي والذي شهد إقبالاً واسعاً من الطلبة لدراسته، كما أنه جار اعتماد برنامج البكالوريوس في التمريض والذي يتماشى مع البرامج الطبية التي تدرس بالجامعة في كليتي الصيدلة والطب البشري، حيث تتميز كلية الطب بمناهج دراسية متقدمة ومرنة، وجوانب تطبيقية مدعومة بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، لتكون قادرة على رفد سوق العمل في الدولة والمنطقة بأطباء متميزِين ومسؤولين فاعلين في المجتمع؛ والإسهام في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الطبي ودعم منظومة الابتكار والبحث العلمي المرتبط بهذا القطاع، إضافة إلى تزويدها بأحدث المعامل والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي بإمكانها أن ترفد الطلبة بأجود المخرجات الطبية، ولعل أبرزها مختبر المحاكاة.

تدريبات

وأضاف أن هناك 600 طالب وطالبة تم تخريجهم بداية الشهر الجاري منهم 200 طالب وطالبة من المواطنين، تم تزويدهم بمهارات المستقبل والتي تمكنهم من الولوج إلى سوق العمل بكل يسر، وذلك من خلال التدريبات الميدانية وغيرها والتي وفرتها إدارة الجامعة للخريجين، كما تم إطلاق دفعة (عام الاستدامة) لخريجي هذا العام، حيث يعد عام 2023 عام الاستدامة، وتعمل الجامعة على ترسيخ مفهومه لطلبة الجامعة ولأفراد المجتمع، وذلك من خلال مبادرات عديدة ومؤتمرات سوف تطلقها إدارة الجامعة تماشياً مع ذلك العام، منها حملات توعية لكافة شرائح المجتمع، إضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال الاستدامة.

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