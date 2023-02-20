مشاريع نوعية لطلبة جامعة الشارقة بشهر الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز فريقان من طلبة جامعة الشارقة بجائزة غرفة الشارقة للمبدعين في دورتها السابعة عن مشاريع نوعية تقدموا بها للجائزة، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار لعام 2023، وضمن فعاليات المنتدى الدولي الثامن للابتكار وريادة الأعمال.

تمكن طلبة الجامعة بكليات العلوم الصحية، والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة المعلوماتية من تقديم مشاريع متميزة في مساري المشاريع المبتكرة والابتكار المستدام.

كرسي ذكي للأطفال

نال المركز الأول مشروع متخصص في مسار المشاريع المبتكرة ضمن فئة الجامعات، والمقدم من طلبة كلية العلوم الصحية قسم التمريض تحت إشراف الدكتور محمد شموط من كلية إدارة الأعمال. واشترك في المشروع كل من الطلاب: بتول غيث، وجهاد أسامة، ومحمد منصور، ورهف يوسف، ونور أيمن، حيث تخصص مشروعهم في «الكرسي الذكي للأطفال». يستهدف المشروع كلاً من الأب والأم أو أي شخص في العائلة يريد أن يقدم الراحة الكافية والأمان للطفل الصغير أثناء وجوده في السيارة العائلية والقيادة بأمان، حيث يقدم الكرسي الذكي مميزات عديدة.

وتتمثل تلك المميزات في احتواء الكرسي على جهاز تحريك للرضاعة، والذي يقدم للطفل تلقائياً عندما يشعر بالجوع دون الحاجة لوجود الأم بجانبه، إضافة إلى مقياس حراري حساس يساعد الأمهات على معرفة درجة حرارة الطفل. ويحتوي الكرسي على اهتزازات تساعد الطفل على النوم والراحة، وكذلك مستشعرات حسية، تقيس تحركات الطفل وتنبه العائلة في حال وجود أي خلل بحزام الأمان، أو حركة غير طبيعية .

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