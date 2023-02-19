300 تصميم مبتكرلطلبة هندسة جامعة الشارقة

المصدر: (الشارقة – البيان)

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افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، معرض «واحة الإيمان - استخدام الذكاء الاصطناعي لتصور مباني إمارة الشارقة المستقبلية»، الذي نظمه قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من طلبة القسم لعرض 300 تصميم معماري مبتكر، وذلك في مقر دار الحكمة في الشارقة.

يأتي المعرض من منطلق تشجيع الطلبة على الابتكار وتجربة التقنيات الحديثة ودمجها في العملية التعليمية، وهو يعد الأول من نوعه في الدولة، من حيث استخدام الطلبة تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة المعمارية عبر تصميم وتخيل شكل مباني إمارة الشارقة المستقبلية، التي تراعي وتعكس الخلفية الإسلامية والثقافية والتراثية لإمارة الشارقة.

وتأتي التصميمات نتيجة لتجربة تحدي دمج الذكاء الاصطناعي مع الهندسة المعمارية.

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