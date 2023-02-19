جامعة أبوظبي تختتم مسابقتها الأولى للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أسدلت جامعة أبوظبي الستار على مسابقتها الافتتاحية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، وبمشاركة ما يزيد على 500 طالب من 42 مدرسة حكومية وخاصة، حيث جرى تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل وتسليمهم الدروع التذكارية وجوائز مالية بلغت قيمتها 32.000 درهم، وأسفرت التصفيات النهائية عن فوز «مدرسة الجاهلي» الحكومية بالمركز الأول، وحصولها على شهادة تكريمية وجائزة مالية بقيمة 15.000 درهم، تقديراً لأداء فريقها المتميز.

وذهب المركز الثاني إلى «مدرسة العين جونيورز»، التي حصلت على 10.000 درهم، وأخيراً حلت «مدرسة الدار الخاصة» ثالثاً، ونالت 7.000 درهم.

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